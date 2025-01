Rompipallone.it - Di Gregorio cambia già i guantoni: via dalla Juve a gennaio

Attraverso quella che è la proposta a sorpresa, Michele Dipuò già salutare la Juventus nell’imminente calciomercato.Non sono stati proprio i sei mesi che si aspettava, in questo inizio tra i pali della Juventus, con lo scivolone oltretutto della Supercoppa quando oltre al non essere riuscito a neutralizzare dagli undici metri il rigore calciato da Christian Pulisic in Supercoppa contro il Milan, ha commesso anche l’errore sull’autorete di Gatti, facendosi trovare molto fuori dai pali rispetto alla posizione che avrebbe dovuto tenere.Preferito oltretutto molte volte Perin, nelle scelte di Thiago Motta, ecco che potrebbe consumarsi a sorpresa l’addio di Michele Di, ex Monza che continua a piacere alle diverse squadre italiane nonostante gli alti e bassi vissuti in questa prima parentesi di stagione alla Juventus.