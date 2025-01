Quotidiano.net - Da 'M- Il figlio del secolo' a 'Stranger Things 5': le serie tv più attese del 2025

Mentre l'82esima edizione dei Golden Globe appena archiviata ha decretato 'Shogun' e 'Hacks' le miglioritv del 2024, è già tempo di guardare al nuovo anno e ai titoli che ci aspettano. A scorrere quelli che vedremo nei prossimi mesi salta all'occhio come alcuni dei più attesi siano nuovi capitoli ditv che hanno debuttato negli scorsi anni. Da 'Mercoledì 2' che segue l'enorme successo ottenuto nel 2022 dalla commedia horror-fantasy ispirata al personaggio de 'La famiglia Addams' interpretato da Jenna Ortega fino alla tanto chiacchierata terza stagione di 'Euphoria'. Lacreata e diretta da Sam Levinson per Hbo con protagonista Zendaya attorno alla quale si è fatto un gran parlare nei mesi scorsi, dall'addio di Barbie Ferreira fino al rischio cancellazione. L'emittente via cavo statunitense ha dichiarato che il terzo capitolo uscirà nel, ma ancora non è stata fissata una data di inizio per la produzione.