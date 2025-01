Ilgiorno.it - Consigliere fa troppe assenze . Il presidente: "Si dimetta"

"Dimissioni o richiesta di decadenza": pugno duro deldel consiglio comunale per il“super-assenteista”. Dal primo consiglio comunale del 13 novembre 2021 all’ultimo svolto il 19 dicembre 2024, risultano essere 24 leaccumulate daldi maggioranza della Lega, Andrea Zappa. Già richiamato in precedenza, aveva dato giustificazioni e dimostrazioni di interesse al ruolo politico assunto che portavano a supporre una maggiore presenza in aula. Nulla di tutto questo: ildel consiglio comunale, Giovanni Albano (nella foto), ha deciso di mettere fine al comportamento dell’esponente politico della Lega: "Il suo apporto a questo consiglio comunale è pressoché nullo, anzi negativo. Penso che non giovi a nessuno, ancor di più a se stesso. Credo sia arrivato il momento delle sue dimissioni.