Ilrestodelcarlino.it - Coniugi morti, dietrofront Taffo: stop raccolta fondi. “Ci sarà un Iban per il bimbo orfano”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 7 gennaio 2025 – Lo scenario sarebbe stato più o meno questo. Via Esino, mattina presto. Strada molto scivolosa per l’abbassamento notturno delle temperature: la pioggia del giorno prima aveva lasciato posto a un sole freddo. Condizioni poco opportune per viaggiare a velocità sostenute lungo qualsiasi strada. Figurarsi in via Esino, da sempre una delle strade più a rischio per colpa della sua forte pendenza e per un asfalto poco drenante. La Bmw X3 condotta da un uomo di 61 anni, scende verso Torrette. Qui il primo punto chiave: la velocità. Su questo si concentrano gli accertamenti più approti della polizia locale. Impossibile al momento stabilire a quanto andasse il suv, ma a quanto pare non piano. La Bmw slitta per colpa del fondo viscido, il conducente tenta una manovra per non impattare, ma non ci riesce.