Puntomagazine.it - Codice della Strada, Corrado: “Salvini fa uso spregiudicato dei dati per fini propagandistici”

Leggi su Puntomagazine.it

: “Bene interpellanza parlamentare, non si gioca con i numeri dei morti sulla”A seguito del botta e risposta che sabato scorso ha coinvolto il Ministroe più di 30 associazioni dei familiari delle vittime sulla, insieme con le associazioni per la mobilità attiva, i deputati del PD hanno presentato un’interpellanza parlamentare per chiedere chiarimenti suipresentati dal Ministro e relativi al nuovo.Le associazioni in questione hanno infatti contestato al Ministro le dichiarazioni, fuorvianti e incomplete, che riferivano di una presunta riduzione del 25%mortalitàle a due sole settimane dall’entrata in vigore del nuovo. Una mistificazione presto smentita dall’ottimo lavoro di fact checking condotto da ASAPS Associazione Sostenitori e AmiciPoliziale e da Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus.