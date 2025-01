Romadailynews.it - Cina: lancia satellite di prova per rifornimento in orbita

Xichang, 07 gen – (AgenziaXinhua) – Laquesta mattina ha inviato con successo nello spazio undi, lo Shijian-25, utilizzando un razzo Long March-3B per il lancio. Il razzo e’ decollato alle 4:00 del mattino (ora di Pechino) dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale del Sichuan, portando successivamente il carico utile nell’prestabilita. Ile’ utilizzato principalmente per la verifica delle tecnologie didi carburante e di estensione della vita dei satelliti, secondo la Shanghai Academy of Spaceflight Technology, che ha sviluppato lo Shijian-25. L’evento ha segnato il primo lancio di un razzo cinese nel 2025 e la 555ma missione dei razzi vettori della serie Long March. (Xin) Agenzia Xinhua