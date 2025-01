Quotidiano.net - Bezos sfida Musk, Amazon lancia i suoi satelliti

Roma, 7 gennaio 2025 – Ormai è una “guerra stellare” fra i multimiliardari. La conquista dello spazio (in termini di viaggi e di sicurezza satellitare) sembra diventata la nuova frontiera in cui si stanno cimentando gli uomini più ricchi (e indipendentemente dai giudizi) e visionari del pianeta. Jeff, Ceo di. ha stanziato 700 milioni di dollari per. riqualificare 100mila dipendenti Jeffpunta infatti a fare concorrenza a Elonoffrendo un servizio di banda larga via satellite nel Regno Unito entro i prossimi due anni.si prepara are una costellazione diche potrebbe fornire il segnale anche nelle aree più remote. L'azienda ha annunciato che cercherà di accedere alle frequenze radio britanniche "nei prossimi uno o due anni" – la tecnologia FWA si basa sulla trasmissione del segnale Internet proprio sulle onde radio – per poi offrire Internet via satellite.