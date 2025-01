Lanazione.it - Bellazzini:: "Abbiamo dominato"

Leggi su Lanazione.it

Non poteva iniziare nel modo migliore il nuovo anno per il GhiviBorgo, apparso in gran forma dopo la sosta, sia fisicamente che mentalmente, per un gruppo sempre più compatto, che dimostra sul campo tutto il suo valore. Contro l’Ostiamare, formazione in lotta per non retrocedere, non era per niente facile, anche e soprattutto dopo essere andati per due volte sotto: poi la doppia rimonta e la rete del successo, importante e ampiamente meritato, che conferma i Colchoneros al quinto posto, con la bellezza di 31 punti, veramente tanti, secondo migliore attacco del torneo (36 reti), dietro solo a quello della capolista Livorno, e tanto gioco e buone cose in ogni zona del rettangolo verde, anche se i troppi gol subiti (35) continuano ad essere il cruccio della squadra, ma non si può pretendere tutto.