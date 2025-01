Anteprima24.it - Barone (Lega): “In Campania la sanità è allo sbando, episodio grave al San Pio”

Tempo di lettura: 2 minuti“Lain, il comparto dell’emergenza è addirittura fuori controllo. Medici e personale sanitario aggredito, pazienti per ore e giorni nei pronto soccorso in attesa di essere assistiti, altri ancora che pur di ricevere cure vengono dirottati in nosocomi anche a centinaia di chilometri dalla propria abitazione, campani con problemi seri che si curano in casa per paura di recarsi negli ospedali: De Luca presidente-assessore allaè il responsabile principale di questo sfacelo”. A dirlo è Luigi, responsabile Enti Locali dellaSalvini Premier in. “È vergognoso quanto accaduto all’ospedale San Pio di Benevento dove un paziente di 87 anni dal 3 gennaio al pronto soccorso è stato trovato dalla moglie con le feci nei pantaloni.