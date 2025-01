Ilgiorno.it - Assolto, rimane in cella: “Il giudice ha ordinato il ricovero in una Rems ma non c’è disponibilità”

San Zenone al Lambro (Milano) – Da 27 giorni nonostante sia statoresta in carcere perché manca il posto nella(Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), struttura che deve accogliere le persone ritenute socialmente pericolose affette da seri problemi di salute mentale. Protagonista di questa assurda storia all’italiana è Salvatore D. un uomo di 49 anni residente a San Zenone al Lambro che si trova attualmente nel carcere di Monza. Un’assoluzione per vizio totale di mente: incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti a causa di un grave disturbo psichiatrico. Era accusato di una rapina in farmacia, di avere minacciato e molestato l’anziana madre e di avere lanciato un sasso contro la porta del municipio di San Zenone. Il gup di Lodi Ivonne Fiorella Calderon lo hadefinitivamente il 12 dicembre alla fine del processo con rito abbreviato, per totale incapacità di intendere e di volere e il magistrato ha disposto il suo collocamento per un periodo non inferiore a sei mesi in unaindividuata dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a Castiglione delle Stiviere.