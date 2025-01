Ilrestodelcarlino.it - Ancona, prova di forza: è da primi posti. L’obiettivo è arrivare più in alto che si può

Una domenica di festa per l’, uscita dal Lancellotta tra gli applausi della tifoseria di casa, un giorno speciale anche per i centottanta sostenitori anconetani accorsi in Molise a sostenere Boccardi e compagni e ripagati da un successo che rilancia la squadra in classifica. Dorici sempre quarti, ma ora a due lunghezze dal secondo posto dell’Aquila. Vittoria condita dalla prestazione, perché contro l’Isernia i biancorossi hanno sfoderato novanta minuti di buon calcio, di costante ricerca dell’intesa, della manovra, del sostegno al compagno, dell’applicazione di quantoto e rito in allenamento. Come in occasione del primo gol, su schema da calcio d’angolo che ha permesso di sorprendere la difesa dell’Isernia – sicuramente non impenetrabile – e di liberare Pecci al tiro ravvicinato, con conseguente gol di Rovinelli.