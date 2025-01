Thesocialpost.it - Anastasia Sarro, la studentessa 23enne precipita da un balcone in Messico: sottoposta a un delicato intervento chirurgico

Una caduta accidentale dalha segnato il 2 gennaio per, 23 anni, originaria di Montemiletto (Avellino) e trasferita temporaneamente inper un periodo di studi con il programma universitario Erasmus+. La giovane èta dal secondo piano della sua abitazione, facendo un volo di dieci metri.Condizioni gravi ma stabiliLa caduta è avvenuta mentresi trovava sola in casa. Soccorsa tempestivamente, è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi ea un. Nonostante le fratture multiple, le sue condizioni sono stabili e non dovrebbe essere in pericolo di vita.