Abruzzo24ore.tv - A14, ritorna il caos: cantieri riaprono e il traffico diventa un incubo

Teramo - Da questa mattina presto, dopo la pausa natalizia, riprendono isull'A14, causando code e disagi quotidiani in vari punti critici del tratto abruzzese. Dopo una breve tregua dovuta alle festività, a partire da domani iltorna a colpire il tratto abruzzese dell’A14, con una serie dichee creano nuovamente disagi ai viaggiatori. La settimana si era chiusa con un rientro problematico per chi si trovava sulla famosa autostrada adriatica: il controesodo, accompagnato da un grave incidente in galleria, ha trasformato il viaggio di ritorno in un vero e proprio. I disagi sono stati amplificati dalle lunghe code, che hanno raggiunto i 20 km tra le uscite di Mosciano-Teramo-Giulianova e San Benedetto del Tronto, creando un vero e proprio imbuto all’altezza della Val Vibrata.