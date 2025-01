Anteprima24.it - Telese Terme, la befana con i doni arriva nel residence per anziani

Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata una giornata di emozioni quella dell’Epifania per gli ospiti delSantacroce di, quando hanno assistito all’arrivo dellache ha consegnato loroe sorrisi.“Una giornata speciale che è stata possibile grazie alla generosità e all’entusiasmo contagioso di Lucia Covino che si è fatta promotrice di una pregevole iniziative, travestendosi dae donando le calze che lei stessa ha acquistato”. Così il sindaco di, Giovanni Caporaso al termine della piccola e gioiosa cerimonia che si è svolta questa mattina all’interno delsito in via Nilde Jotti.Insieme al primo cittadino e alla simpatica vecchina interpretata da Lucia Covino titolare di un centro estetico in città, erano presenti il vice sindaco Vincenzo Foschini, il comandante della Polizia Municipiale Cap.