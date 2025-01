Oasport.it - Slittino naturale, dominio azzurro a Laas! Tripletta nella gara femminile, doppietta in quella maschile

Si è conclusa la prima tappa dell’anno nuovo per quanto riguarda la Coppa del Mondo disu pista2024-2025. Sulla pista di-Lasa (Bolzano) oggi sono andate in scena le due prove di singolo, dopo che ieri si è disputato il doppio con il successo di Maximilian Pichler e Nico Edlinger davanti ai nostri Matthias e Peter Lambacher e Tobias Paur e Andreas Hofer a 75 centesimi.Nel singoloitaliana. Florian Clara chiude con il tempo di 2:06.31 complessivo e precede Daniel Gruber per 41 centesimi, mentre completa il podio l’austriaco Michael Scheikl a 65.Quarta posizione per lo svizzero Stefan Federer a 67 centesimi, quindi quinto lo sloveno Ziga Kralj a 75. Sesto Patrick Pigneter a 84 centesimi, mentre è settimo Alex Oberhofer a 88.di singolo, invece, è addiritturaitaliana.