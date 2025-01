Lanotiziagiornale.it - Servizi Segreti: si dimette la direttrice del Dis Belloni, parte la corsa alla successione

Elisabetta, nominata nel suo ruolo dall’ex premier Mario Draghi, lascerà la guida del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza dal prossimo 15 gennaio. È stata la stessaha confermare la notizia anticipata da Repubblica, smentendo però di aver preso la decisione per assumere altri incarichi. L’incarico dell’ambasciatrice sarebbe scaduto in ogni caso il prossimo maggio. Ma le dimissioni, rassegnate con una comunicazione all’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, il sottosegretarioPresidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, aprono anticipatamente laal vertice dei.Totonomi per il dopoIl nome per lapotrebbe essere designato dal governo già nella prossima riunione del Consiglio dei ministri. Inci sarebbero l’attuale direttore dell’Aisi, Bruno Valensise, il capo dell’Aise, Gianni Caravelli, il vice del Dis, Giuseppe Del Deo, e il comandante generale in carica della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro.