Senigallia piega Valdiceppo una vittoria che vale oro

GOLDENGAS 82BASKET 76 GOLDENGAS : Giacomini 17, Clementi 8, Giampieri 22, P.Sablich 12, Venga 14; Ferraro ne, Gentili ne, Maiolatesi, Natalucci ne, Druda ne, Soviero 7, Tamboura 2. All. Petitto.BASKET: Rath 6, Speziali 6, Carradossi, Gonzalez Aguirre 15, Mozzi 14; Gauzzi 13, Frau ne, Provvidenza 15, Rimolo ne, Meschini 7, Bonucci, De Grossi. All. Filippetti. Arbitri: Antonelli di Assisi e Pompei di Spello. Parziali: 21-14 35-41 62-60 82-76.d’oro per la Goldengasche batte82-76 davanti al pubblico amico al termine di una gara combattuta ed equilibrata.al via ripresenta in quintetto Pietro Sablich (e sarà fondamentale) dopo un infortunio piuttosto lungo mentre per il fratello Giovanni, nemmeno in panchina, il torneo è finito ormai da mesi.