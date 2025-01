Lanazione.it - Questione di consapevolezza. Alluvioni e disastri ambientali, “in troppi si espongono a rischi”

Cascina (Pisa), 6 gennaio 2025 – Il nuovo anno a Cascina si è aperto con un incontro formativo su uno dei fenomeni che più ha colpito il comune negli scorsi 12 mesi: le. A dare inizio ad “Alluvione – Gioco di squadra”, in collaborazione con il comando provinciale dei Vigili del fuoco, è stata l’assessore con delega alla protezione civile Francesca Mori: “La sicurezza è un tema centrale per il nostro Comune e numerose sono le iniziative portate avanti nell’ultimo anno. Primo tra tutte è l’Allert Sistem e la realizzazione del centro operativo comunale Coc. Abbiamo ben cinque associazioni di protezione civile, divise territorialmente a livello formale, ma che continuano a collaborare tra di loro. Per la realizzazione di questa iniziativa un grazie va anche all’assessore Bice Del Giudice”.