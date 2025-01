Calciomercato.it - Osimhen-Juventus, tifosi a bocca aperta: annuncio in diretta

Leggi su Calciomercato.it

Lavive una fase delicata della propria stagione con campo e mercato che si intrecciano. C’è necessità anche in attacco e spunta l’suI problemi fisici di Milik e quelli contrattuali e di rendimento di Dusan Vlahovic fanno riflettere la. I bianconeri, che vivono un momento molto delicato della propria annata, stanno lavorando su presente e futuro della rosa a disposizione di Thiago Motta.Adani(LaPresse) – Calciomercato.itPrima di tutto servirà una scossa importante in campo in termini di risultati dopo la batosta incassata in Supercoppa Italiana con l’eliminazione lampo in semifinale. Poi spazio alle vicende di mercato tra una difesa da puntellare e un attacco che ha bisogno di alternative affidabili e di livello.Giuntoli in questo senso si sta muovendo su più fronti, ed in particolare sul profilo di Joshua Zirkzee che al Manchester United non riesce proprio a ritrovare la sua dimensione.