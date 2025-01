Anteprima24.it - Nuove norme sull’Eolico, Paolucci attacca: “Il Governo Meloni se ne lava le mani, rischio per le Aree Interne già trafitte”

Tempo di lettura: 2 minuti“Le novità introdotte dal decreto Mille proroghe in materia di eolico, ci dicono – ad una prima lettura, che: ilse ne è sostanzialmenteto le, indicando soltanto l’incremento di energia del vento da produrre entro il 2030, ma delegando sostanzialmente tutte le scelte alle regioni, anche prospettando benefici per la regioni piú “virtuose”; una sorta di autonomia differenziata di fatto”. – così in una nota Federico, coordinatore provinciale ‘Indipendenza‘. “La Campania produce piú energia eolica di tutto il Nord Italia ed è la regione che ne produce di più – e De Luca, contraddicendo se stesso, quando alcuni anni fa diceva che vedere tutte quelle pale nel Sannio e nell’Irpinia si “sentiva trafitto al cuore”, ha recentemente vantato questo primato – nonostante ciò, anche la Campania dovrà contribuire all’incremento di energia eolica fissato negli obiettivi del; E qui si pone un’ulteriore problema per le, perche attualmente il 65 per cento dell’energia eullica viene prodotta nel sannio e nell’irpinia, ed il resto nelle colline del Salernitano (che sono sempre); vero è che lelinee guida prevedono anche l’installazione di impianti offshore (cioé a mare), ma data la resistenza dello stesso De Luca e la predominanza politica dellecostiere, appare evidente che vi è ildi una vera e propria invasione (come se non bastasse quella che gia c’é) sulle nostre colline;Le province di Benevento ed Avellino – conclude– dovrebbero fare fronte comune e chiedere immediatamente un tavolo tecnico con la Regione Campania per cercare di evitare una ormai insopportabile proliferazione di questi impianti e concordare che i benefici vadano ai territori piú “trafitti”; si puó fare tanto per razionalizzare l’esigenza di produrre più energia verde e non massacrare i territori già disagiati, ma ne riparleremo.