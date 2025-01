Ilgiorno.it - “Luoghi del cuore Fai“. L’Antico Borgo convince. Primo step, 2.500 voti

Scalata alla classifica dei “del“ del Fai,di Gorgonzola agguanta ilrisultato: raggiunta e superata la soglia dei 2.500. "I proprietari di vecchie dimore ed edifici dell’area storica potranno partecipare ai bandi Fai per restauri e messa in sicurezza".obiettivo raggiunto, ma già si guarda avanti, ai 3.500, cartacei o su internet. E il battage continua incessante, portato avanti da un comitato promotore con un gruppo di storici, ricercatori e cittadini battezzati “I buoni antenati“: "Votate, abbiamo ancora un po’ di tempo". La campagna per sostenere la candidatura deldi Gorgonzola è partita in autunno. La città non è certo nuova alle “candidature illustri“ al Fai di monumenti ed edifici cittadini: le ultime, grandi soddisfazioni furono la prestazione 2020 del Molino vecchio, che conquistò il podio nazionale al censimento nella categoria mulini storici, e quella dell’Ospedale Serbelloni,posto della categoria “Antichidella salute“ nel 2022.