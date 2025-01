Oasport.it - LIVE Milano-Monza 1-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: secondo set in mano ai brianzoli per 19-16

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MODENA-TRENTO DIDALLE 18.3025-25 Ci pensa Marttila ad allungare il set che sembrava nelle loro mani fino a due punti fa.25-24 Muro incredibile di Schnitzer!!!!24-24 È punto!! All’ultimo hanno riagguantato i rivali.Videocheck da parte dell’arbitro. È una palla set quindi particolarmente importante.23-24 In contrattempo Szwarc. Brutta la sua schiacciata.22-24 Due palle set regalate da Kaziyski agli ospiti.22-23 Mattone di Louati sul muro, non contengono i.21-23 Kaziyski, fuori il servizio.21-22 Sbraccia forte Marttila ma non trova né le mani né il campo.20-22 In rete il tentativo di forzatura da parte dei ragazzi di Piazza.Time out. 20-21 Torna a contattosu errore di Szwarc.19-21 Caneschi chiude l’attacco magistralmente.