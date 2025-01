Inter-news.it - LIVE Inter-Milan 0-0: equilibrio nel derby, potenziali palle-gol

Leggi su Inter-news.it

è la finale di Supercoppa italiana. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoneri allenati da Sergio Conceicao. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane (22.00 locali), si gioca all’Al-Awwal Park Stadium di Riad.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP22? MISSILE! Grande ripartenza dell’con Taremi che accelera e svolta per Dimarco, missile dell’esterno e Maignan si distende.18? Conclusione di Theo Hernandez dai 25 metri, deviazione di Morata, ma bravo Sommer a bloccare la palla.14? CHE GIOCATA DI REIJNDERS! Pericolosissimo ilcon l’olandese, che va via con un dribbling di suola, ma fortunatamente calcia male di sinistro.11? Lancio perfetto di Barella, che gliela consegna in testa a Taremi.