Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 6 gennaio 2025

Milano prosegue positiva sulla scia dell’Europa, ma lima il rialzo iniziale: +0,2%.tra Btp e Bund a 115 punti.Lediin tempo reale9.43 – Milano lima il rialzo, corre StmPiazza Affari (+0,2%) prosegue positiva, ma lima il rialzo iniziale. Corrono Stm (+3,6%) e Amplifon (+2,8%). Sale Stellantis (+1,3%), Pirelli e Ferrari (+0,8%) e Iveco (+0,6%). In ordine sparso le banche mentre si attendono gli sviluppi del risiko. Positive Mps (+0,9%), Banco Bpm e Bper (+0,5%), Unicredit (+0,2%), poco mosse Popolare Sondrio e Intesa (+0,06%). Lotra Btp e Bund a 115 punti.9.11 – L’Europa apre positivaApertura in rialzo per Parigi (+0,43%) e Francoforte (+0,38%). Debole Londra (-0,12%).9.06 – Milano apre in rialzo dello 0,38%.Milano apre in rialzo dello 0,38%.