Lanciotto cala il tris Grassina riparte bene

Girone A Real Forte Querceta-Sestese 0-2. Priva del baby Mazzeo acquistato dalla Fiorentina, la squadra di Polloni è ripartita con la solita marcia vincente, con Cirillo e Ciotola realizzatori. Manganiello ha colpito un palo. Girone B Lastrigiana-Affrico 2-2. Gara iniziata in ritardo a causa del match precedente in corso alla Guardiana. Al pronti e via, l’Affrico grazie a un Rocchini scatenato (due gol in 4 minuti) metteva in ginocchio la squadra di casa che aveva una pronta reazione con Romei che riapriva la gara. I biancorossi di Gambadori (poi espulso) con Canali per merito di Mosti Falconi acciuffavano il pareggio. Antella 99-Campi 0-3. Anno nuovo risultato vecchio per l’Antella che subisce ancora una sconfitta. La squadra di Francini giostrama non punge, al contrario degli ospiti che con Bigozzi, Cecchi e Princiotta sono riusciti a superare il portiere Scrò.