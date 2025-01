Lanazione.it - Il Pietrasanta fermato sul pari. Ma resta in testa

Leggi su Lanazione.it

1 larcianese 1: Citti, Bartoli, Terigi, Ceciarini (68’ Falorni), Laucci, Aquilante, Szabo, Della Pina (90’ Cosentino), Bruzzi, Biagini, Remedi. All. Della Bona. LARCIANESE : Cirillo, Porciani, La Russa, Marianelli, Tafi, Vallesi, Iannella (85’ Antonelli), Sarti, Ndyae, Ferraro (63’ Capetta) (86’ Romani), Mori (56’ Tersigni). All. Cerasa. Arbitro: Fonsalli di Prato. RetI: 16’ Vallesi, 18’ Terigi (rig). Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Tafi, Biagini, Falorni.– Ilvienesul pareggio per 1-1 da una solida Larcianese. Svanisce così la possibilità di allungare in classifica per i biancocelesti che approfittano parzialmente della sconfitta del San Giuliano. I padroni di casa hanno offerto un bel primo tempo, in cui il vantaggio non è sopraggiunto solo per una questione di casualità.