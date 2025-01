Lanazione.it - Il Bisonte, esame fallito. Chieri si conferma top

Leggi su Lanazione.it

ILFIRENZE1REALE MUTUA’763 ILFIRENZE: Acciarri 6, Malual 18, Butigan 2, Leonardi (L), Battistoni, Baijens 14, Giacomello 2, Nervini 11, Lapini ne, Cagnin 4, Agrifoglio, Davyskiba 6. All. Bendandi.‘76: Bednarek (L2) ne, Spirito (L1), Lyashko ne, Alberti 15, Van Aalen 3, Anthouli 1, Buijs 12, Gicquel 13, Rolando, Zakchaiou ne, Gray 9, Zussino ne, Omoruyi 14, Guiducci. All. Bregoli. Arbitri: Giardini – Marconi. Parziali: 22-25, 25-23, 20-25, 20-25. FIRENZE - IlFirenze s’illude, inizia con grinta la sfida controa Palazzo Wanny ma alla lunga è costretto a cedere pagando cari i suoi molti errori. Bendandi le prova di tutte, ma le ripetute rotazioni non riescono a rimettere in carreggiata la squadra. Va detto però che dall’altro lato del campo c’era un gruppo che ha meritato di vincere con una super prestazione a muro (13 block in tutto – 5 di Gray e 3 della ex Alberti, eletta MVP del match grazie anche a due ace e 10 attacchi vincenti – contro i cinque delle biancocelesti).