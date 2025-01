Sport.quotidiano.net - Finisce senza reti la sfida tra la capolista e il fanalino di coda Sinalunghese. Balli para tutto e salva il primato. Solo un pari per la Castiglionese

, Capogna (90’ Evangelisti), Cavallini, Gori M. (85’ Bergoglio), Cecci, Menci R., Berneschi, Priorelli, Adami, Minocci, Da Silva (50’ Scichilone).All. Fani.: Marini, Ferrante, Dei, Palacio, Corsetti (80’ Celestini), Celli, Bardelli (70’ Canapini), Salvestroni, Stefanazzi, Tacchini (55’ Meoni), Redi (85’ Dieme).All. Benedetti. Arbitro: Carnevali di Prato.Note: Ammoniti Menci R., Bergoglio. AREZZO – Inizia l’anno con unlache tuttavia non è da scartare visto che i viola mantengono ilin classifica, in attesa di giocare mercoledì prossimo la semifinale di Coppa Italia in casa della Sestese. Contro una, ultima della classe e al centro di una rivoluzione di mercato, i ragazzi di Fani cercano di imporre il proprio gioco su un rettangolo verde appesantito dal maltempo.