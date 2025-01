Lanazione.it - Estra ok per un tempo, poi è dominio Olimpia

Leggi su Lanazione.it

82 EA7 Emporio Armani 115: Christon 17, Forrest 24, Saccaggi, Kemp 15, Silins 15; Della Rosa 1, Anumba 3, Paschall 7, Boglio, Grieco ne. All. Okorn. EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Mannion 13, Bolmaro 9, Books 28, Mirotic 11, Gillespie 9; Tonut 15, Ricci 5, Flaccadori 11, Diop 11, Bortolani 3, Caruso. All. Messina. Arbitri: Rossi, Borgo, Patti. Parziali: 19-27; 44-52; 65-86. Una punizione fin troppo severa per L’che per unha lottato alla pari contro Milano, poi però il maggior talento, le rotazioni imparagonabili e la stanchezza hanno finito per fare la differenza. L’, già senza Maverick Rowan (ko così come Smith), ha riabbracciato la Baraonda Biancorossa e questo è un buon segnale per il futuro. Certamente questa non era la partita miglior per un esordio in panchina.