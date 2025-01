Elizabeth Olsen è stata apparentemente confermata per Avengers | Doomsday?

Leggi su Cinefilos.it

per?All’inizio del weekend potreste aver visto un annuncio di Production Weekly che affermava di rivelare il cast e la data di inizio delle riprese di. In generale, è meglio prendere questo tipo di notizie con cautela, soprattutto considerando che spesso risultano più imprecise che accurate.Il cast del film ha iniziato a delinearsi nelle ultime settimane, con Chris Evans, Hayley Atwell, Tom Holland e Charlie Cox che si uniranno a Robert Downey Jr. nel film previsto per il 2026. Ora sembra che possiamo aggiungere un altro nome alla lista: Wanda Maximoff/Scarlet Witch, interpretata da.Lo scooper @MyTimeToShineH sostiene di aver “confermato” che il personaggio apparirà ine suggerisce anche una possibile presenza in: Secret Wars.