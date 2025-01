Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Salvini: “Vincono loro. Comprare il club? Mi mancano i miliardi”

Come spesso accade, anche in vista deldi Supercoppa Italiana 2024-2025 tra, Matteoha fatto il suo commento ironico. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è anche un grande tifoso rossonero, nella giornata di ieri, domenica 5 gennaio, ha tenuto una diretta sul proprio profilo 'Instagram'. Prima si è sbilanciato sul pronostico, poi ha risposto ad un utente che gli ha chiesto se potesseil: "I nerazzurri partono abbondantemente favoriti nel. Vinceranno, sicuro come l'oro. Mi manca qualcheno. La passione c'è, mii quattrini". Qualche mese fa, dopo il successo nelin Serie A, aveva rivelato di avere la suoneria con il gol di Matteo Gabbia, quello segnato a tempo quasi scaduto, sul suo telefono: "Ho reagito con molta compostezza ed educazione, anche perché ero circondato daisti.