Sport.quotidiano.net - Colombo carica i suoi. Pro Patria agguerrita: "Abbiamo più qualità»

Leggi su Sport.quotidiano.net

BUSTO ARSIZIO (Varese) Vuol tornare alla vittoria la Prooggi contro la Giana Erminio, ospite allo Speroni. "Siamo due squadre simili nel modulo di gioco – ha detto nella conferenza della vigilia il tecnico biancoblù Riccardo–. Secondo mequalchein più noi, ma loro hanno qualche punto in più. Dobbiamo affrontare questa partita col coltello tra i denti e sapere che dobbiamo essere umili e aggressivi. Questa settimana l’incentrata molto su di noi, sulla nostra testa, su come dobbiamo entrare in campo per affrontare questa partita che ci può dare veramente tanto". PRO(3-5-2): Rovida; Bashi, Alcibiade, Cavalli; Somma, Ferri, Nicco, Mallamo, Barlocco; Beretta, Pitou. All.L.D.F.