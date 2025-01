Panorama.it - Ciak in Viaggio: la Londra di Notting Hill

è una di quelle città che non stancano mai, un vero caleidoscopio di esperienze capace di soddisfare ogni inclinazione. Amanti dell'arte, della cultura, dello shopping o delle passeggiate all'aria aperta: chiunque troverà qui una risposta alle proprie passioni. Peccato, però, che il tempo sembri sempre troppo breve per coglierne appieno la magia, costringendo inevitabilmente a tornare ancora e ancora. Un dolce circolo vizioso a cui è difficile sottrarsi.Per gli appassionati di cinema,è una cornice che parla al cuore: bastano poche frasi, come “Sono solo una ragazza che sta di fronte ad un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla”, o le note di canzoni come “Ain’t no sunshine” di Bill Withers o “She” di Elvis Costello, per evocare immagini e sensazioni indissolubilmente legate al quartiere più romantico della città,