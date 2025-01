Cityrumors.it - Cecilia Sala, Giorgia Meloni incontra Trump: cosa si sono detti | Le condizioni poste dalla Presidente del Consiglio

, le trattative per il rilascio della giornalista proseguono:Donald. Gli scenari.gioca d’anticipo e si reca a Mar-a-Lago da Donald. Un viaggio non previsto che, però, la Premier ha intrapreso per intavolare importanti discorsi sul futuro e in particolare modo sull’asse Italia-Usa. Il prossimodegli Stati Uniti avrà un ruolo chiave, a partire dal 20 gennaio (giorno del suo insediamento alla Casa Bianca), rispetto alla questioneancora in carcere in Iran (ANSA-CityRumors.it)L’America ha un motivo particolarmente importante per essere in prima linea all’interno di questo intrigo internazionale. Si chiama Mohammad Abedini Najafabani. Gli Stati Uniti stanno spingendo affinché l’uomo, ingegnere di 38 anni, fermato a Malpensa nei giorni in cui veniva formalizzato l’arresto in Iran di, venga estradato in terra americana per permettergli di scontare l’ergastolo.