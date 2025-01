Lettera43.it - Capsule di caffè e prodotti medicali, quelle strane offerte di lavoro dove troppe cose non tornano

Pregi e difetti? Esperienze di? Infine i progetti: «Mi dicasi vede tra cinque anni». Il colloquio dura cinque minuti al massimo. Inclusi i convenevoli, la stretta di mano e la promessa di una risposta su Whatsapp nel giro di qualche ora. In un lunedì pomeriggio qualunque i candidati entrano ed escono dalla sala d’attesa anonima di aziende altrettanto anonime. Praticamente vuote. Alla reception, la segretaria distribuisce e ritira moduli che chiedono nome e cognome, codice fiscale, residenza, mail e professione. Meglio se in calligrafia leggibile. Poi arriva il turno con la responsabile del personale. Nei corridoi non si vede e non si sente nessun altro.Il colloquio conoscitivo dopo aver risposto a un annuncio di(foto Getty).Selezionati come manager nonostante la mancanza di esperienzaAlle selezioni di Key ed Elive, società di Brescia che vendono non si sa bene cosa – per esempiopere imprecisati dispositivi-, le domande sono copia e incolla per chiunque.