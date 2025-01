Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Di Marzio: “Rashford, ecco qual è la situazione”

Gianluca Di, giornalista di 'Sky Sport' esperto di, ha fatto il punto sul possibile arrivo di Marcusalattraverso il suo sito web ufficiale. Sono tanti i club che, al momento, stanno facendo valutazioni sull'eventualità di prendere l'attaccante inglese, classe 1997, dai 'Red Devils': tra questi, anche quello di Via Aldo Rossi. Per Di, però, l'unica opzione con cui ilprenderebbesarebbe sulla base di un prestito, con il club britannico che, oltretutto, dovrebbe contribuire in maniera importante al pagamento dello stipendio del giocatore. Secondo Di, ad oggi il Manchester United non ha ancora ricevuto offerte ufficiali pere, in base a ciò che filtra dai giornalisti inglesi, per il club inglese la soluzione migliore sarebbe quella di far tornare il calciatore al centro del progetto.