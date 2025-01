Quotidiano.net - Biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025: l’estrazione in diretta

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 gennaio– Pronti via. Si parte con la puntata speciale di 'Affari tuoi' durante la quale saranno svelati i cinquedi prima fascia. Al timone c'è Stefano De Martino, ma sono tanti gli ospiti del mondotv,musica e del cinema che prenderanno parte al game show, che va in onda inin prima serata. Il momento clou, manco a dirlo, sarà quello dele dell'abbinamento dei tagliandi ai cinque pacchi color oro. Il primo premio sarà di 5 milioni di euro, mentre gli altri saranno annunciati nel corsotrasmissione.: quando ci saràdeie come funziona E ricco si preannuncia anche il numero e l'importo dei premi di seconda e terza categoria, visto che quest’anno i tagliandi venduti sono stati oltre 8,6 milioni e che la raccolta totale ha superato i 43 milioni di euro.