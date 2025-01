Lortica.it - Arezzo e Vis Pesaro non si fanno male: al Comunale finisce 0-0

Dopo la sosta riprende il campionato, e subito l’è atteso da uno scontro con la Visdi Stellone, che si presenta alper la prima volta da ex. Toscani e marchigiani arrivano da un buon finale di 2024: gli uomini di Troise sono reduci da tre vittorie consecutive, mentre i marchigiani hanno interrotto la loro striscia di quattro successi nell’ultima partita dell’anno, sconfitti in casa dalla Torres.La Visaffronta la sfida odierna senza gli squalificati Pucciarelli e Paganini. Troise, invece, porta in panchina Gilli, primo acquisto del mercato di riparazione, presentato solo ieri alla stampa. In attacco conferma il tridente Tavarnelli, Guccione e Pattarello, che ha dato buone risposte nelle ultime gare, lasciando inizialmente in panchina le punte di ruolo Ogunseye e Gucci.