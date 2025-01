Quotidiano.net - Aggressioni a medici e infermieri, quattro episodi in poche ore: paura negli ospedali di Roma e Napoli

Diciottomilaa danno degli operatori sanitari in un anno (+38% nell’ultimo quinquennio). La storia degli attacchi a chi lavora in prima linea, pronti soccorso e 118, è fatta di vicende umane e sofferenza. E il nuovo anno si apre all’insegna della continuità della spirale di violenza. Tre gliinore trae provincia. L’altra notte una 41enne, mentre lo zio era al pronto soccorso dell’ospedale Cotugno, in codice verde, ha minacciato la dottoressa di turno e poi l’ha aggredita: è finita in manette. Per il medico lesioni guaribili in 5 giorni. In un altro ospedale, il Cto, un uomo ha sferrato un calcio al petto ad un infermiere del triage. Offese e minacce, aglidel Maresca di Torre del Greco. Al Pertini di, invece, una donna è stata bloccata dopo aver aggredito a calci e pugni il personale sanitario.