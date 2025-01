Bergamonews.it - Accoltellamento di Seriate, il sindaco: “Violenza sulle donne non può essere minimizzata”

A seguito dell’che si è verificato nella mattina di lunedì (6 gennaio), che ha visto una donna rumena di 39 anni aggredita per strada di fronte al supermercato Lidl dal marito, Gabriele Cortesi,di, ha affidato ai social il suo pensiero.“Esprimo vicinanza alla donna, attualmente ricoverata al Papa Giovanni XXIII, a nome dell’intera cittadinanza. Emerge, forte, la necessità di un sempre maggior presidio del territorio, ed altresì la necessità di combattere tutti insieme un fenomeno, quello dellacontro le, che non puòminimizzato” scrive il primo cittadino.“Dobbiamo lavorare affinché la cultura del rispetto e della parità di genere diventino patrimonio collettivo e deterrente contro il verificarsi di fatti così gravi”.Anche “Sinistra per un’altra” con un comunicato ha voluto esprimersi su quanto successo.