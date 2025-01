Quotidiano.net - A dieci anni dalla strage. Charlie Hebdo non molla. Parigi si scopre meno libera

Leggi su Quotidiano.net

, 5 gennaio 2025 – Adall’attacco terroristico che uccise quasi tutta la redazione, loro sono ancora. O alsi sforzano di esserlo. E domani usciranno in edicola con un numero speciale di 32 pagine. Era il 7 gennaio 2025 quando due terroristi islamisti, i fratelli Kouachi, appartenenti alla branca yemenita di Al Qaeda, entrarono nella redazione del noto settimanale satirico e uccisero 12 vignettisti. Fra questi c’erano alcuni fra gli intellettuali più in vista del Paese: Charb, Cabu, Wolinski. Il massacro fu la punizione per la pubblicazione di alcune vignette sul Profeta Maometto che avevano provocato l’indignazione di alcuni imam. Questi provarono ad appellarsi alla giustizia, ma invano. La magistratura assolse l’allora direttore, Stéphane Charbonnier, tutelato un Paese, la Francia, che ha eletto il laicismo e vero credo nazionale e dal sacrosanto principio della libertà di espressione.