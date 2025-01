Lapresse.it - Ucraina, Kiev lancia una nuova offensiva a sorpresa nel Kursk. Mosca: “Respinta”

L’hato unanella regione russa del. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa russo, che sostiene tuttavia di avere respinto questo attacco., dal canto suo, si è espressa al momento solo per bocca del capo del Centro contro la disinformazione del Consiglio nazionale di sicurezza e di difesa, Andriy Kovalenko, il quale su Telegram ha affermato che “i russi nelstanno vivendo grande ansia perché sono stati attaccati in più direzioni e questo per loro è stata una“. “, buone notizie, la Russia sta avendo ciò che si merita“, ha scritto invece Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.L’incursione dinelhato la sua prima incursione nella regione russa diad agosto del 2024, conquistando una parte di territorio.