Thuram ha una speranza per Inter-Milan. La suggestione – TS

Marcusscalpita per dare il proprio apporto nel match tra. La situazione attuale relativa al francese è la seguente.IL PUNTO – Marcussarà difficilmente in campo nella sfida tra. Il calciatore francese si è sottoposto a esami strumentali nella giornata di ieri, da cui è emersa la presenza di una lieve elongazione all’adduttore della coscia sinistra. Per non rischiarlo, Simone Inzaghi dovrebbe puntare su uno tra Mehdi Taremi e Joaquin Correa per affiancare Lautaro Martinez dal primo minuto del match valido per la finale di Supercoppa Italiana, contro i rivali meneghini, previsto per domani 6 gennaio., unaperLO SCENARIO – L’allenamento di oggi, previsto per le 14:30 a Riyadh, sarà decisivo per consentire al tecnico piacentino di assumere la decisione sul tandem d’attacco scelto per domani.