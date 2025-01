Tech nel 2024 oltre 6 600 operazioni M&A per 408 miliardi +266%

Quifinanza.it - Tech, nel 2024 oltre 6.600 operazioni M&A per 408 miliardi (+26,6%)

Leggi su Quifinanza.it

Nelin occidente sono state annunciate6.600 operazioni di m&a nel, equamente distribuite in Europa e negli Usa, per un controvalore di408di euro, in crescita (+26,6%) rispetto ai 322del 2023. A fronte di un numero di operazioni rimasto stabile in Usa e in Europa, a trainare i volumi è la crescita della dimensione delle operazioni statunitensi (+38,5% i volumi). Questo il bilancio delnel settore tecnologico italiano ed europeo che emerge dall’insight report di Klecha & Co., investment bank paneuropea indipendente specializzata nei settori. Lo scenario europeo: Italia in controtendenzaIn Europa il settore tecnologico ha confermato il dinamismo del 2023: 1 deal su 3 del totale delle operazioni di m&a europee (pari a 9.568) ha riguardato il settore tecnologico che ne ha registrate complessivamente circa 3.