Agi.it - Solita vigilia di un derby romano, sequestrati coltelli e mazze vicino allo stadio

Leggi su Agi.it

AGI - Aste in plastica modificate con punte metalliche taglienti,da cucina,da baseball, nonchèdi legno, alcune delle quali anche abbinate ad artifici pirotecnici ad elevato potenziale. Sono alcuni degli oggetti sequestrati dalle forze di polizia nei controlli preventivi nei pressi dell'Olimpico nei confronti di entrambe tifoserie ultras della capitale. Numerosi sono anche iche sono stati rinvenuti nascosti in alcune aiuole, in particolare nell'area nord dello stadio. Lo schieramento delle Forze di Polizia a delimitare il confine delle aree rispettivamente destinate a ciascuna tifoseria, così come già pianificato nelle ore antecedenti dalla Questura, ha di fatto impedito l'avanzare del gruppo dei tifosi romanisti, così come dei sostenitori laziali, ciascuno dei quali è rimasto nella posizione iniziale.