Prime Video le uscite di gennaio | Red Carpet – Vip al tappeto Inarrestabile e Un matrimonio di troppo

, tra ledi2025 ci sono Red– Vip alcondotto da Alessia Marcuzzi,con Jennifer Lopez e Undicon Reese Witherspoon e Will FerrellTra le novità in arrivo su(qui il sito i internet ufficiale) a2025 ci sono il nuovo game show Original Italiano Red– Vip alcondotto da Alessia Marcuzzi, il filmcon Jennifer Lopez e Jharrel Jerome che racconta la storia vera ed emozionante di Anthony Robles e la commedia Undicon Reese Witherspoon e Will Ferrell. A seguire tutti i titoli:Red– Vip al(Il nuovo game show Original Italiano dal 9, 4 episodi binge)Condotto da Alessia Marcuzzi affiancata dalla Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci), con protagonisti Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta; con loro Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato.