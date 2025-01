Lanazione.it - Portiere, ’call’ ai vertici con Platek. Lo staff è a caccia del disco verde

La forza del gruppo per puntare alla promozione in Serie A. Il vero asso nella manica dello Spezia resta l’unione granitica tra tutti i protagonisti e lotecnico, una ‘macchina da guerra’ coniata saggiamente da mister Luca D’Angelo, capace nell’anno solare 2024 di raccogliere ben 65 punti, piazzandosi al terzo posto in classifica. Con questi presupposti la corsa alla Serie A diretta non deve essere considerata un optional, fermo restando che è condivisibile il pensiero del tecnico aquilotto allorquando parla di Sassuolo e Pisa come squadre costruite dichiaratamente per vincere il campionato, al contrario dello Spezia. Con l’aggiunta che sia il club emiliano che quello toscano cercheranno, in questo mese, di rinforzare ulteriormente le squadre (il Pisa si sta già muovendo per acquisire un attaccante: seguiti Raimondo, Adorante e Cerri), mentre lo Spezia farà un mercato ‘conservativo’.