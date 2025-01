Thesocialpost.it - Pontinia, incidente frontale fra due auto:morti un uomo e una donna

Un violento scontrotra due, avvenuto ain via del Quartaccio, ha causato due vittime. Undi 50 anni, di nazionalità romena, è morto sul colpo a causa dell’impatto devastante. Unaalbanese, rimasta gravemente ferita, è deceduta poco dopo nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. Le dinamiche dello schianto sono ancora in fase di accertamento, con lerità impegnate nei rilievi per chiarire le responsabilità. L’ha sconvolto la comunità locale, evidenziando ancora una volta i pericoli della strada e la necessità di maggiore prudenza alla guida.L'articolofra dueune unaproviene da The Social Post.