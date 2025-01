Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti nell’oroscopo del 5 gennaio 2025, il giorno perfetto per mettere in discussione tutto. compreso questo oroscopo! Oggi le stelle hanno deciso di divertirsi, e se ti senti preso in giro, ricorda: è tutto fatto per il tuo bene (forse). Preparati a scoprire che il tuo futuro potrebbe essere altrettanto imprevedibile quanto il meteo del weekend. Pronti a sorridere? Via! Ariete(21 marzo – 19 aprile)La giornata parte con una bella energia, ma attenzione a non bruciare le tappe. Oggi l’impulsività potrebbe giocare brutti scherzi. Respira, prendi un po’ di tempo per riflettere e poi agisci con calma. Le stelle ti dicono: “Prima di partire, pensa a dove andare!” Toro(20 aprile – 20 maggio)Le tue certezze oggi potrebbero essere messe alla prova, ma non preoccuparti, è solo un piccolo test dell’universo.