Feedpress.me - Non si fermano le aggressioni ai medici, altro caso a Napoli: i parenti non sopportano l'attesa al pronto soccorso

Leggi su Feedpress.me

Diciottomilaa danno degli operatori sanitari in un anno con un aumento del 38 per cento negli ultimi cinque anni. Il 42 per cento denuncia (in maggioranza sono donne) di essere stato almeno una volta nella propria attività vittima difisiche o psicologiche . Un lavoro difficile ma anche malpagato: gli stipendi sono del 22 per cento più bassi rispetto alla media Ocse . Contesto.